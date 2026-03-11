Aumentan incendios de pastizales en Xalapa durante 2026: Protección Civil

marzo 11, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La directora de Protección Civil municipal, Alma Fuertes Jara, informó que en lo que va de este año se ha registrado un incremento en los incendios de pastizales en Xalapa, aunque la superficie afectada ha sido menor en comparación con 2025.

Detalló que durante enero se atendieron 18 incendios y en febrero 15, cifras superiores a las registradas el año pasado, cuando se contabilizaron 12 y 9 eventos respectivamente.

“Ha habido más incendios, pero menos superficie afectada, pero claro, todavía no termina la temporada y recuerden que mientras hay frentes fríos tenemos mucho viento y eso puede incrementar el riesgo”, señaló.

Ante esta situación, la funcionaria pidió a la población tomar precauciones para evitar que continúen presentándose estos siniestros.

Como ejemplo, mencionó un incendio ocurrido recientemente en la congregación El Castillo, el cual presuntamente fue provocado.

“Porque encontramos unas llantas que fueron encendidas, como siempre ya saben los incendios son casi en todos los casos producidos por una impertinencia o por una mala práctica humana”, explicó.

Fuertes Jara recordó que aún faltan frentes fríos por registrarse, y adelantó que este jueves se espera el ingreso de uno más, lo que podría generar vientos fuertes.

“Esta mañana se ha publicado una alerta, un aviso para la población para recoger las cosas que tengamos sueltas que ya sabemos que el viento se lo puede llevar”, indicó.

Exhortó a la población a prepararse para un descenso en las temperaturas a partir del viernes, derivado de las condiciones meteorológicas previstas.