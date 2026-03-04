Se incrementan solicitudes de revisión de estructuras para toma de fotografías de generación

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. –

Se incrementaron las solicitudes de supervisión de estructuras que serán utilizadas para la toma de fotografías de generación y eventos sociales, indicó la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado.

En entrevista sostuvo que en torno al accidente ocurrido en la Universidad Veracruzana, donde 18 estudiantes de la Facultad de Derecho terminaron lesionados tras colapsar la estructura donde estaban para la toma de fotografía, se está investigando.

«Estamos recibiendo solicitudes; evidentemente aumentaron las solicitudes de revisión de estructura y tenemos una coordinación con el ayuntamiento para tomar las acciones preventivas correspondientes e incluso correctivas en su caso».

Osorno Maldonado detalló que el primer respondiente para este tipo de casos es la Unidad Interna de Protección Civil; en caso de ver superadas sus capacidades, puede pedir asistencia al ayuntamiento o a la Secretaría.

«Nosotros no recibimos notificación de las estructuras; cuando recibimos notificaciones, revisamos, como es el caso del carnaval, y en estos que nos están llegando las vamos a atender’.

En torno a posibles sanciones a los responsables de la estructura, dijo que, al ser una actividad de bajo riesgo, corresponde al Ayuntamiento revisar, pero se debe trabajar para evitar este tipo de situaciones.

Entre las sanciones que podrían aplicarse, dijo, a la empresa pueden ir desde una amonestación hasta la suspensión de actividades, pero depende del reglamento municipal.