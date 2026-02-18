Simulacro sísmico 2026 activará alerta en el Valle de México este 18 de febrero

febrero 18, 2026

Ciudad de México.— Este miércoles 18 de febrero de 2026 se llevará a cabo el primer simulacro sísmico del año en México, ejercicio que contemplará la activación de la alerta sísmica en la capital del país y municipios del Estado de México.

El ensayo nacional está programado para las 11:00 horas, momento en el que comenzará a emitirse el sonido característico del sistema de alerta a través de altavoces instalados en la vía pública, así como en radio, televisión y algunos dispositivos móviles.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, el objetivo principal es fortalecer la cultura de la prevención, evaluar la capacidad de respuesta de la población y revisar el funcionamiento de los protocolos de emergencia ante un posible sismo real.

A diferencia de otros simulacros que han tenido cobertura más amplia, en esta ocasión la alerta sísmica se difundirá únicamente en las entidades que cuentan con infraestructura del sistema SASMEX, principalmente la Ciudad de México y el Estado de México. Esto implica que en otras regiones del país el ejercicio podrá realizarse de manera preventiva, pero sin activación de la señal sonora.

El simulacro permitirá medir tiempos de evacuación en escuelas, oficinas y espacios públicos, además de poner a prueba la coordinación entre autoridades y ciudadanía. Especialistas en gestión de riesgos han señalado que estos ejercicios son clave para reducir daños y salvar vidas en caso de una emergencia real.

Las autoridades exhortaron a la población a participar de manera ordenada, identificar rutas de evacuación, ubicar zonas de seguridad y atender en todo momento las indicaciones del personal responsable en cada inmueble.

Este tipo de ejercicios se realizan de manera periódica en México debido a la alta actividad sísmica del país, con el propósito de mantener a la población preparada y consciente de los protocolos de actuación.