Rescatan autoridades de coatepec a perrito víctima de maltrato 

enero 14, 2026

Yhadira Paredes/Coatepec, Ver.- Tras recordar que el maltrato animal es un delito que se persigue de oficio, la síndica del Ayuntamiento de Coatepec, Stephanie Platas Osorio dio a conocer que fue rescatado un perrito que estaba en condiciones de maltrato y que fue denunciado por la ciudadanía.

La funcionaria municipal detalló que tras las denuncias ciudadanas se activaron protocolos de atención por parte de la Dirección de Ecología, Medio Ambiente y Protección Animal, en coordinación con la protectora Maussi Rescate Animal y con el acompañamiento de Protección Civil.

Autoridades municipales realizaron visitas en el domicilio, sin embargo el propietario se negó a la intervención y a entregar el canino, por lo que se realizó nuevamente una visita con elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

“Retomamos el tema de los animales como una prioridad, atendiendo este llamado ciudadano. Ayer [(martes) se realizaron visitas con personal de Ecología, Protección Civil y una asociación protectora; posteriormente acudimos con la Policía para invitar al propietario a entregar al perrito, pero se negó. Hoy procederíamos a formalizar la denuncia ante la Fiscalía; sin embargo, afortunadamente un ciudadano solidario, David Gálvez, nos apoyó para lograr el rescate”, expresó.

El canino fue puesto bajo resguardo de las autoridades municipales y será trasladado de inmediato a valoración veterinaria para conocer su estado de salud y definir el tratamiento correspondiente.

Asimismo, se dará seguimiento integral a su recuperación física y emocional, con el apoyo ciudadano comprometido para su entrenamiento y cuidado.

Finalmente, Platas Osorio, recordó que el maltrato animal es un delito que se persigue de oficio, conforme a la legislación vigente, y reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier acto que atente contra la integridad de los animales, ya sea ante la Dirección de Ecología, Medio Ambiente y Protección Animal o directamente con las autoridades municipales.