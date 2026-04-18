Soundcheck Expo, el festival del mundo del espectáculo

abril 17, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el año 2003 el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, se convierte en el espacio ideal para que se presenten las novedades y tendencias del mundo de la industria musical y de los espectáculos. Desde hace más de 20 años, la Soundcheck Expo abre sus puertas para que los profesionales de la música, el audio, la iluminación, el video, el backline, los escenarios, aparatos para la generación de corriente eléctrica, las casas de instrumentos musicales, escuelas de música, audio y producción, los Dj’s y todas aquellas personas relacionadas con este sector, puedan acceder en un solo lugar al evento de la más alta especialización en nuestro país.

Por ello, las instalaciones del WTC ya están listas para recibir a todos los interesados en las actividades que se realizarán del domingo 19 al martes 21, de las 12 a las 20 horas. Como todos los años, se incluyen masterclasses con destacadas personalidades relacionadas con la grabación de audio, estudios de producción, producción de espectáculos, iluminación, tour management, el sonido, la creatividad, la inteligencia artificial en la música y sistemas de audio, Dj’s, así como las más recientes tendencias en tecnología. También habrá sesiones de Music Business, conferencias con promotores de empresas de espectáculos, casas y representantes de la industria discográfica y del entretenimiento, escuelas de música, entre otros.

De igual forma, en esta edición se celebrará el X aniversario de Sound Girls México, con showcases, sesiones de mentoría, creative talks, arte, networking, showbusiness, por citar algunas actividades. Por otro lado, algunos patrocinadores y expositores también ofrecerán espacios académicos y de actualización y de demostración tecnológica y como parte de las actividades de la Soundcheck Expo, también tendrá lugar un Festival Internacional de Sintetizadores. La oferta es muy variada e interesante. Asegura tu acceso. Puedes hacerlo en línea en https://soundcheckexpo.com.mx/ o directamente en los stands de registro en el WTC ubicado en: Filadelfia s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX.

Jazz en el Teatro de la Ciudad de México

El jazz contemporáneo sigue sonando en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”. Este sábado 18 de abril a las 19:30 horas, estará en el escenario Sarah Hanahan, una importante saxofonista originaria de Massachusetts, heredera de la tradición de los grandes saxofonistas del género y egresada de importantes instituciones educativas musicales como el Instituto de Jazz Jackie McLean y la Escuela Juilliard.

Sarah Hanahan debutó en la escena del jazz en el estilo bebpop, con su álbum “Among Giants” de 2024. Aunque su trayectoria internacional es aún muy corta, previamente participó en la Mingus Big Bad, en DIVA Jazz Orchestra (conformada por mujeres exclusivamente), la agrupación Generation que dirige Ulysses Owens Jr y, más recientemente, en el cuarteto del baterista Joe Farnsworth en donde, además, compartieron escenario en el piano, Emmet Cohen y en el bajo, Matt Dwonszyk.

Como se ha señalado, aunque su desempeño en los grandes foros del jazz es aún incipiente, entre sus actuaciones destacan colaboraciones con Jeff “Tain” Watts, Dee Dee Bridgewater, Nicholas Payton, Peter Washington y Joe Farnsworth. Además, se cuentan en sus logros, sus actuaciones en los foros más prestigiosos de Nueva York y un par de giras hacia Argentina y México.

Este concierto, al igual que los que cinco que restan previstos para este ciclo, son organizados por el Sistema de Teatros de la Ciudad de México de la Secretaría de Cultura capitalinas. Cabe señalar que previo a la presentación del sábado 18 de abril, a las 19:30 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, Centro Histórico, la saxofonista impartirá una clase magistral en el recinto. El cupo es limitado, por lo que es necesario registrarse en https://forms.gle/nWSzAEX8hk3qbCaSA y es indispensable presentar el boleto de acceso para participar. Los boletos pueden adquirirse en taquilla y Ticketmaster.

Life is rhythm

Con energía electrizante, carisma arrollador y música en directo, se presentará en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, el sábado 18 a las 19 horas y el domingo 19 a las 18 horas, el espectáculo de tap dance y sabor, Life is Rhythm. Se trata de una fusión internacional en la que participan Gaëtan Farnier y Samuel Vere (Francia); Ivan Bouchain (México) y Dominique Cresswell (Inglaterra), y el contrabajista y bajista mexicano Ernesto Vargas.

Esta compañía realiza una gira que considera además de su actuación en el Centro Nacional de las Artes, visitas a Zacatecas, Guadalajara y Chihuahua. Este trabajo ofrece al público un viaje a los orígenes del tap dance hasta su expresión contemporánea, y es ilustrado con coreografías de Ivan Bouchain, Jofre Costa, Gaëtan Farnier y Ludovico Hombravella y Ernesto Vargas en la dirección musical

En esta Gira Sabor Life is Rhythm MX 2026, la compañía regresa por segunda vez al país después de su exitosa primera gira en 2025, donde se presentaron en Metepec, Ciudad de México, Matamoros, Reynosa, León, Ciudad Victoria, Lagos de Moreno y Ajijic. Los boletos pueden adquirir en la taquilla y el página web https://cenart.comprarboletos.com/artes-escenicas/sabor-life-is-rhythm-279