Riesgos logísticos impactan eficacia de vacunas en México

abril 17, 2026

La validación de la cadena de frío asegura estabilidad térmica, reduce riesgos logísticos y protege la eficacia de vacunas en sistemas de distribución sanitaria.

En la industria de la salud, la seguridad de los tratamientos no depende únicamente del desarrollo farmacéutico. También está determinada por procesos rigurosos de validación de la cadena de frío, capaces de asegurar que medicamentos, vacunas y biológicos mantengan su estabilidad durante el transporte, almacenamiento y distribución.

En productos termosensibles —como vacunas, medicamentos biológicos o muestras clínicas— incluso pequeñas variaciones de temperatura pueden comprometer su eficacia y generar pérdidas económicas, riesgos regulatorios o interrupciones en el suministro. Por ello, la validación logística se ha convertido en un componente clave para garantizar continuidad operativa y confianza en el sistema sanitario.

Garantizar esta estabilidad exige diseñar, probar y validar sistemas logísticos completos que funcionen bajo condiciones reales de operación. Desde la selección de materiales hasta la simulación de rutas y el monitoreo de datos, cada etapa determina si el producto llegará al paciente en condiciones adecuadas.

Este desafío cobra mayor relevancia en un contexto donde el transporte seguro de medicamentos sensibles a la temperatura enfrenta un creciente volumen de dosis y biológicos en circulación. Esto incrementa la exposición a riesgos logísticos como retrasos, variaciones climáticas o fallas operativas capaces de alterar el rango térmico requerido.

De hecho, durante la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2024-2025, el sistema de salud mexicano aplicó 35 millones 410 mil 440 dosis de vacuna contra influenza y 6 millones 610 mil 537 dosis contra COVID-19. Y recientemente, la Secretaría de Salud informó que se aplicaron más de 26.7 millones de vacunas contra el sarampión en México, debido a los brotes que hubo de esta enfermedad en distintas regiones del país. Estas cifras reflejan la magnitud logística que implica movilizar y distribuir biológicos termosensibles en el país.

“Cuando se movilizan millones de dosis sensibles a la temperatura, la cadena de frío no puede basarse en suposiciones: cada etapa debe validarse con pruebas y datos que demuestren que el medicamento conservará sus propiedades hasta llegar al paciente”, señala Carlos Humberto Infante y Loya, fundador y presidente del Consejo de Administración de Kryotec.

Ingeniería térmica: el diseño que sostiene la operación

La validación de la cadena de frío comienza antes de que el primer envío salga del almacén. El proceso inicia con el diseño logístico de la operación: la selección de sistemas, materiales aislantes, refrigerantes y configuraciones capaces de mantener el rango de temperatura requerido durante todo el traslado.

En la industria farmacéutica, esta etapa resulta crítica porque cada producto tiene requerimientos térmicos específicos que determinan su estabilidad. Diseñar el sistema logístico de operación implica anticipar las condiciones reales del transporte y reducir el riesgo operativo antes de que el producto entre en circulación.

Cada producto farmacéutico tiene necesidades específicas. De acuerdo con la OPS, la mayoría de las vacunas deben almacenarse y transportarse dentro de un rango de +2 °C a +8 °C durante todo el proceso logístico, mientras que algunas, como la vacuna contra la varicela, requieren condiciones de congelación cercanas a −15 °C o inferiores; cualquier desviación fuera de estos intervalos puede degradar el producto y reducir su potencia terapéutica.

Por ello, el diseño logístico debe contemplar múltiples variables operativas. Entre los factores que se analizan durante la fase de ingeniería destacan:

• Rango de temperatura interno requerido por el producto.

• Duración estimada del transporte.

• Origen y destino del traslado.

• Tipo de producto a transportar.

• Condiciones climáticas a lo largo de la ruta.

• Tipo de transporte utilizado (aéreo, terrestre o multimodal).

• Posibles retrasos logísticos o interrupciones operativas.

Estas evaluaciones forman parte de una logística especializada para productos farmacéuticos, donde los sistemas se someten a pruebas de calificación controladas que simulan escenarios de traslado previo a la evaluación en condiciones reales de operación equivalente a la calificación de Desempeño.

El objetivo es verificar el comportamiento térmico de los sistemas y ajustar configuraciones (cuando sea el caso) antes de que sea implementado en la operación. De esta forma, se diseñan protocolos de prevención y respuesta que permiten detectar desviaciones térmicas y actuar antes de que el producto se vea afectado.

Datos y monitoreo: la evidencia que respalda la cadena

Una vez diseñado el sistema logístico, el proceso de calificación requiere generar evidencia documentada de su desempeño. Para ello se utilizan sensores de temperatura, registradores de datos y plataformas digitales que permiten revisar y documentar el comportamiento térmico.

Estos dispositivos recopilan información clave sobre el entorno del producto durante el transporte. La digitalización de la logística ha permitido que estos sistemas evolucionen hacia plataformas capaces de analizar grandes volúmenes de datos.

La información obtenida permite:

• Verificar que el producto se mantuvo dentro del rango de temperatura requerido.

• Documentar el comportamiento térmico.

• Identificar patrones de riesgo en rutas o procesos logísticos.

• Generar evidencia para auditorías regulatorias.

Este monitoreo forma parte de la validación de la cadena de frío en transporte de medicinas, un proceso que permite demostrar ante autoridades sanitarias que el producto se mantuvo dentro de los parámetros establecidos durante todo su ciclo logístico.

“La información térmica es lo que convierte a la logística en un proceso verificable. Sin datos, no hay forma de demostrar que la cadena de frío se mantuvo intacta”, explica Infante y Loya.

La logística que protege al paciente

Aunque la cadena de frío suele percibirse como una etapa logística, en realidad es un componente esencial de la seguridad sanitaria. Cada sistema calificado representa una garantía de que los tratamientos médicos conservarán sus propiedades terapéuticas hasta el momento de su aplicación.

En un entorno donde es indispensable mantener el rango correcto de los medicamentos y las terapias sensibles a la temperatura, la validación de la cadena de frío se consolida como un proceso estratégico para asegurar la continuidad del suministro farmacéutico.

“Cuando una cadena de frío está correctamente validada, lo que realmente se protege es la confianza del paciente en el tratamiento que recibe”, concluye Infante y Loya.