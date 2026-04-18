Anuncian operativo de movilidad y seguridad en el Estadio Banorte para el partido de las ‘Leyendas‘

Anuncian operativo de movilidad y seguridad en el Estadio Banorte para el partido de las ‘Leyendas‘

abril 17, 2026

El próximo 19 de abril, las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México implementarán un dispositivo de prevención, seguridad y movilidad en los alrededores del Estadio Banorte, con motivo del partido de fútbol de “Leyendas”, entre las Selecciones de México y Brasil.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados nacionales y extranjeros, así como de los asistentes, trabajadores y staff, la SSC desplegará más de 4 mil policías de las Subsecretarías de Operación Policial y Control de Tránsito, que se encontrarán en las inmediaciones del recinto para realizar labores de prevención y orientación, así como agilizar la movilidad en las calles y avenidas aledañas.

En tanto, mil 250 oficiales de la Policía Auxiliar, estarán desplegados en los accesos al Estadio Banorte para llevar a cabo labores de revisión y apoyar durante el registro de los boletos digitales, los cuales se recomienda descargar con antelación para agilizar el ingreso de todos los asistentes.

Este dispositivo contará con el despliegue de 163 vehículos oficiales, 241 motopatrullas, dos ambulancias y dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM); además de dos drones de la Unidad Águila de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.