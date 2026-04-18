Supervisan avances del Acueducto Coatzacoalcos

abril 17, 2026

La gobernadora Rocío Nahle y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, supervisaron el Acueducto Coatzacoalcos y el sistema Uxpanapa–La Cangrejera, obras que garantizarán el abasto de agua para uso doméstico, industrial y estratégico en Veracruz.

La mandataria agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó que el Acueducto Coatzacoalcos forma parte de los 17 proyectos prioritarios de infraestructura hídrica, que forma parte del Plan Nacional Hídrico impulsado por el Gobierno de México.

Con una inversión cercana a 2 mil 950 millones de pesos, el Acueducto Coatzacoalcos duplicará el suministro de agua potable y garantizará el servicio durante los próximos 30 años. Incluye 13 kilómetros de línea de conducción, así como obra de toma, plantas de bombeo y una potabilizadora.

⇒ Presenta un avance físico del 27 por ciento y beneficiará directamente a cerca de 475 mil habitantes, con un caudal superior a mil 200 litros por segundo; Conagua prevé su conclusión en febrero de 2028.

Por su parte, el sistema Uxpanapa–La Cangrejera consiste en la rehabilitación y modernización de la infraestructura existente para incrementar la capacidad de suministro de 3.40 a 5.23 metros cúbicos por segundo, a fin de atender la demanda de usuarios domésticos, industriales y complejos estratégicos.

⇒ Entre las acciones destacan el desazolve de canales, la rehabilitación electromecánica de plantas de bombeo, la sustitución de tuberías a presión y sifones, así como la modernización de canales abiertos.