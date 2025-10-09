Reporta Conagua 4 ríos desbordados y 4 más con incremento en sus niveles

Reporta Conagua 4 ríos desbordados y 4 más con incremento en sus niveles

octubre 9, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Al momento se reportan 4 ríos veracruzanos desbordados a consecuencia del temporal lluvioso que se registra en la entidad desde el pasado lunes.

De acuerdo a la información publicada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que los ríos arroyo estero del Ídolo, y Oro Verde en Álamo, los ríos Cazones, Tecolutla y Nautla reportaron desbordamientos.

El último Nautla, dicen las autoridades, que ya se encuentra dentro de su cauce.

En su informe sobre el estado de los ríos y arroyos en Veracruz, donde se registran desbordamientos e incrementos en los niveles de agua debido a las lluvias acumuladas en las últimas 24 horas destaca que en incremento en sus niveles se contabilizan:

Los ríos Papaloapan, Tesechoacán, Valle Nacional y el río Uxpanapa.

La dependencia federal recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones en zonas de riesgo, como ríos y arroyos, ante posibles desbordamientos e inundaciones.