Recorre Xalapa, ciudad de parques: un respiro entre la urbanidad y la naturaleza

agosto 29, 2025

La capital veracruzana, reconocida por su ambiente fresco y acogedor, abre la puerta a sus parques más representativos; escenarios que revelan el espíritu de una ciudad que se distingue por su historia y biodiversidad.

En medio del movimiento urbano, estos espacios ofrecen la oportunidad de caminar, disfrutar la sombra de sus árboles y respirar su frescura.

Puedes comenzar tu recorrido en el parque Juárez, en el centro histórico, punto de encuentro ciudadano y testigo del devenir cultural de la capital.

Basta con ascender para llegar a Los Tecajetes, un oasis natural donde los manantiales y la vegetación regalan un entorno de serenidad.

En cambio, si decides descender, encontrarás el Parque Los Berros, un sitio emblemático donde las fuentes se han convertido en zonas de descanso y el quiosco se erige como escenario de contemplación y convivencia.

El Parque Ecológico Macuiltépetl ofrece senderos y miradores que permiten observar la ciudad desde las alturas; mientras que El Haya regala la frescura de bosques y caminos ideales para el descanso y el senderismo.

El Jardín Botánico Clavijero resguarda una extraordinaria diversidad de flora, mientras que en Naturalia, Santuario de Vida Silvestre, la biodiversidad cobra vida siendo refugio de especies y ecosistemas de la región.

Caminar por estos lugares es dejarse envolver por la neblina que acaricia las tardes y esa identidad xalapeña que se respira en cada paso. Una ciudad donde urbanidad y naturaleza conviven, donde cada visitante encuentra un espacio para descansar y disfrutar.