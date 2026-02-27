El turismo se mantiene fuerte, dinámico y en crecimiento; llegada de turistas a hoteles reporta aumento de hasta 4%: SECTUR

febrero 26, 2026

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que el turismo en el país se mantiene fuerte, dinámico y en crecimiento, lo cual se refleja en los principales 20 centros turísticos del país, los cuales, en conjunto, durante las primeras siete semanas del 2026, presentan un crecimiento de entre el 3 y 4 por ciento en la llegada de turistas a hoteles.

“Nuestros destinos están operando con normalidad y el turismo continúa creciendo con confianza. Somos un país que ofrece experiencias únicas con calidad y hospitalidad”, subrayó.

Datos recabados por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México confirman que la ocupación hotelera luego de la tercera semana de febrero y el inicio de la cuarta semana del mismo mes no presenta afectaciones.

Adicionalmente, tras una revisión con las Secretarías de Turismo de los estados, se confirma una operación en niveles habituales para el sector.

En datos concretos, destaca la información de estados como Jalisco, que hasta antes del domingo 22 de febrero reportó un 61 por ciento de ocupación para la entidad, y un 92 por ciento en el destino de Puerto Vallarta.

Asimismo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que el Aeropuerto de Guadalajara reportó el 24 de febrero el 96 por ciento de sus operaciones activas, y el Aeropuerto de Puerto Vallarta, el 95 por ciento, esperando que las operaciones se reestablezcan al 100 por ciento en el transcurso de la semana. Además, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), informó que la operación en el resto de los aeropuertos del país se lleva a cabo con normalidad.

Otro ejemplo es el estado de Guerrero, que el domingo 22 de febrero reportó un 86.6 por ciento de ocupación promedio en el estado, destacando la ocupación más alta en las tres zonas de Acapulco, con un promedio de 89.6 por ciento, así como un 86.8 por ciento para Ixtapa.

En un esquema de verificación rápida, los estados del norte, centro y sur, no reportaron afectaciones en sus promedios de ocupación en este arranque de año, es el caso de Chihuahua y Baja California, como también de Colima, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Como muestra de la estabilidad del arranque de año destacan las cifras de llegada de turistas al estado de Oaxaca, que en el mes de enero reportó un crecimiento del 6.6 por ciento más frente al mismo mes de 2025.

En el mismo sentido positivo se presentan las cifras de llegada de turistas a cuartos de hotel a los estados de Guanajuato, Colima, Zacatecas y San Luis Potosí, que en el mes de enero tienen incrementos que van del 9 por ciento al 2.1 por ciento”; lo mismo sucede con destinos como Mazatlán, Morelia y San Cristóbal de las Casas, que también tienen cifras de incrementos que van del 37 al 14 por ciento en comparación con el primer mes del año pasado.

Con esos datos, desde la Sectur se confirma que las cifras muestran que existe confianza de los viajeros que arriban a los diversos destinos de México.