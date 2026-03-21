Tren Maya ofrece paquetes turísticos para Semana Santa 2026

marzo 20, 2026

Con las vacaciones de Semana Santa 2026 tan cercas, el Tren Maya lanzó paquetes turísticos, con diversas actividades y precios, lo cuales ya pueden adquirirse a través de distintos canales oficiales y plataformas digitales, incluso pueden reservarse los recorridos.

Durante la Mañanera del Pueblo de este viernes, realizada desde Cancún, el general Óscar David Lozano Águila, director general de Tren Maya, explicó a detalle los paquetes turísticos que están disponibles para estas vacaciones de Semana Santa, como parte de la campaña “México está de Moda”.

⇒ Se trata de 10 paquetes diseñados para recorrer distintos destinos del sureste del país, todos estructurados siguiendo la ruta del Tren Maya para facilitar la experiencia de viaje.

Los paquetes están diseñados para ofrecer experiencias integrales, incluyendo transporte aéreo redondo, hospedaje, alimentación, traslados intermodales y entradas a zonas arqueológicas. Uno de los ejemplos es el paquete “Mares y Lagunas”, que conecta destinos como Bacalar y diversos Pueblos Mágicos de la región, con un costo aproximado de 15 mil pesos.

El general Lozano Águila también destacó el lanzamiento del Tren Gastronómico que inicia con un brunch y finaliza con una cena a bordo de cinco tiempos, degustando menús elaborados por chefs certificados. Este nuevo proyecto busca integrar recorridos culturales, gastronómicos y naturales en una sola experiencia.

El Tren Maya también ofrecerá descuentos especiales:

20% de descuento los lunes en compras desde la app oficial

15% los martes en adquisiciones vía web

20% en viajes sencillos hacia Pueblos Mágicos como Izamal y Valladolid

Tarifas accesibles

Los paquetes turísticos pueden consultarse y adquirirse directamente en el portal oficial: www.trenmaya.gob.mx. También pueden escribir un correo electrónico a: paquetesturisticos.tm@defensa.gob.mx. En esta dirección se podrá solicitar informes o reservar el que sea de tu interés.

Pero si prefieren la atención directa, también pueden adquirir los paquetes por teléfono o WhatsApp a través de los siguientes números telefónicos:

Teléfono fijo: 999 689 4026

WhatsApp: 984 538 3667

Atención telefónica adicional: 55 66 89 0116

Además de los canales oficiales, los paquetes del Tren Maya están disponibles en diversas agencias de viaje en línea (OTA), como:

Booking.com

Expedia

Despegar

PriceTravel

BestDay

Trivago

Kayak

También se pueden adquirir en plataformas como Agoda, Priceline, Travelocity, Hotwire, eBookers, Wotif, Viajes Falabella, Lastminute.com y El Corte Inglés Viajes. Además están disponibles a través de aliados comerciales como FlixBus y Civitatis.