Expo Feria Coatzacoalcos atrae actividad turística y comercial al sur de Veracruz

marzo 28, 2026

Coatzacoalcos, Ver., sábado 28 de marzo de 2026.– La Expo Feria Coatzacoalcos, que concluye el próximo 05 de abril, reúne espectáculos musicales, actividades culturales y espacios de convivencia familiar que atraerán a miles de visitantes, generando derrama económica y fortaleciendo la actividad turística en el sur de Veracruz durante Semana Santa.

Durante la inauguración, encabezada junto al alcalde Pedro Miguel Rosaldo García, el secretario de Turismo, Ígor Rojí López, en representación de la Gobernadora, destacó que los eventos de gran formato contribuyen al incremento de la afluencia turística y benefician directamente a prestadores de servicios, comercios y productores locales, al dinamizar la economía regional.

Además, señaló que es una oportunidad para recorrer atractivos de Coatzacoalcos como el malecón costero, el paseo de las escolleras, su oferta gastronómica y la zona de Las Barrillas, reconocida por su entorno natural y cercanía con la laguna del Ostión.

De igual forma, se promueve la visita a destinos emblemáticos del sur, como la zona arqueológica de San Lorenzo Tenochtitlán, así como experiencias turísticas en comunidades indígenas de Mecayapan, Soteapan y Hueyapan.

La cartelera artística contempla presentaciones en el Teatro del Pueblo con artistas como Christian Nodal, Kabah y JNS, Yandel Sinfónico, La Trakalosa de Monterrey, Molotov y Gloria Trevi, todos incluidos con el boleto de acceso.

A esta programación se suman actividades especiales como el Festival de la Cumbia, con la participación de La Única Sonora Súper Explosiva Dinamita y Chico Che Chico, así como el evento Puro Reguetón, que abrirá espacio a DJs y talentos emergentes, impulsando la diversidad musical y el talento regional.

La Expo Feria Coatzacoalcos integra entretenimiento, cultura y promoción turística en un solo espacio, al tiempo que impulsa el comercio local y la actividad económica regional durante una de las temporadas con mayor movilidad de visitantes.