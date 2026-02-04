Sector hotelero de Veracruz reporta su peor enero desde la pandemia

febrero 4, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El sector hotelero de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río enfrenta un inicio de año crítico. Sergio Lois Heredia, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, informó que enero de 2026 cerró con una ocupación de apenas el 36%, una cifra que no se registraba desde la pandemia por COVID-19.

El líder empresarial comparó estos resultados con el mismo periodo del año anterior, cuando la ocupación alcanzó un 40%, lo que evidencia una tendencia a la baja en la afluencia de visitantes.

Incluso el reciente puente vacacional, que abarcó el último fin de semana de enero y el primero de febrero, no logró revertir la situación; mientras el sector esperaba superar el 70% de ocupación, el promedio real apenas alcanzó el 54%.

Lois Heredia atribuyó este descenso, en parte, a las condiciones climatológicas adversas. El impacto consecutivo de frentes fríos durante los fines de semana de enero desincentivó el turismo en la región portuaria.

Sin embargo, el panorama para las próximas semanas es de cautela y optimismo moderado, pues el sector confía en que las festividades del Carnaval de Veracruz impulsen la recuperación.

De acuerdo con las tendencias de reservación, los hoteleros prevén alcanzar el lleno total para el próximo sábado de carnaval.

No obstante, el desafío permanece en lograr cifras similares para los días viernes y domingo, con el fin de equilibrar un primer bimestre que ha comenzado con niveles de rentabilidad por debajo de las expectativas del sector turístico veracruzano.