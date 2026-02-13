Iniciativas de Cultura priorizan cine mexicano y voces de doblaje

febrero 13, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, anunció hoy dos iniciativas legislativas clave para el sector cultural: una nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual y reformas para proteger a los intérpretes de doblaje, reconociendo su voz como un bien artístico y personal.

La actualización de la ley de cine responde a un vacío histórico: la anterior norma data de 1992 y fue concebida en un contexto neoliberal que veía las obras cinematográficas como mercancías, sin garantizar derechos culturales.

Según Curiel, la nueva legislación incorpora principios de equidad, acceso democrático, participación ciudadana y reconocimiento de la identidad y memoria cultural, adaptándose a los cambios tecnológicos, la digitalización y la presencia de plataformas de streaming.

Entre los cambios más relevantes se encuentran:

La garantía de un mínimo del 10% de exhibición del cine nacional en salas, revisada de forma semestral y ampliando los periodos de cartelera a 14 días para mejorar visibilidad frente al cine extranjero.

El fortalecimiento de programas de fomento como Focine, asegurando un incremento progresivo del presupuesto estatal para la producción cinematográfica nacional.

La creación de un marco normativo para la memoria audiovisual, con resguardo, digitalización y difusión de todo el acervo cinematográfico a través de la Cineteca Nacional, asegurando la preservación de la narrativa y el patrimonio cultural del país.

La articulación de una política cinematográfica nacional que descentralice el fomento, la producción y la difusión, garantizando la participación de voces diversas, incluyendo comunidades originarias y afromexicanas.

En paralelo, la iniciativa de protección a intérpretes de doblaje atiende preocupaciones sobre el uso de voces sin consentimiento y la clonación mediante inteligencia artificial.

Por primera vez, se reconoce la voz humana como herramienta artística única e irrepetible, cuyo uso requiere autorización expresa y retribución.

Las reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Derechos de Autor amplían la protección a intérpretes que no cuentan con contratos formales, con mecanismos más ágiles para resolver controversias a través de Indautor.

Curiel enfatizó que estas acciones forman parte de un cambio de paradigma en la política cultural, que prioriza los derechos culturales sobre la lógica mercantil y busca democratizar el acceso y la producción de contenidos culturales a lo largo de todo el país.

“El cine y lo audiovisual son expresión cultural que construye identidad, memoria y comunidad. Este gobierno trabaja para garantizar que todas las voces puedan participar y que las audiencias tengan acceso a ellas”, señaló la secretaria de Cultura.