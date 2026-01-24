Xalapa ofrece amplia oferta cultural este fin de semana

enero 24, 2026

Redacción/Xalapa. Xalapa, Veracruz, registra este sábado 24 de enero una amplia y diversa agenda cultural que consolida a la capital del estado como uno de los principales referentes artísticos del país, con actividades que abarcan música, danza y patrimonio histórico.

Entre los puntos más destacados se encuentran los recorridos por el Museo de Antropología de Xalapa (MAX), considerado uno de los recintos arqueológicos más importantes de México. El museo mantiene sus puertas abiertas con visitas guiadas y acceso a sus salas permanentes, donde se exhiben piezas emblemáticas de las culturas olmeca, totonaca y huasteca.

En el ámbito musical, la ciudad se suma a la conmemoración de los 95 años de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), la más antigua del país, fundada en 1929 e integrada a la Universidad Veracruzana. Aunque su temporada regular de conciertos se desarrolla los viernes en el Centro Cultural Tlaqná, la celebración de su aniversario forma parte del ambiente cultural que distingue a la ciudad durante este inicio de año.

La agenda del día también incluye propuestas escénicas y conciertos especiales. Esta noche, el Centro Cultural Tlaqná será sede del concierto Candlelight: Tributo a José José, programado para las 21:00 horas, una experiencia musical que combina repertorio popular con un formato íntimo a la luz de las velas.

Asimismo, el Foro Artífice alberga la función del espectáculo de danza contemporánea “Bosque: Movimiento Irreversible”, una puesta en escena inmersiva que invita al público a formar parte de la experiencia artística.

Con esta oferta, Xalapa reafirma su vocación cultural y su papel como punto de encuentro para expresiones artísticas locales, nacionales e internacionales, ofreciendo opciones para públicos de todas las edades a lo largo del día.