Inician Diputados relevo de consejeros en el INE

marzo 17, 2026

La Cámara de Diputados arrancó formalmente el mecanismo jurídico para renovar las vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Debido a que los periodos de los actuales funcionarios concluirán en abril, el Poder Legislativo activó la formación de un Comité Técnico de Evaluación. Por consiguiente, este grupo de expertos analizará minuciosamente la trayectoria y los conocimientos de cada aspirante registrado. Gracias a esta estructura, se busca blindar la imparcialidad del órgano responsable de organizar los comicios federales en el país.

A pesar de la complejidad política, los legisladores deben concretar los nombramientos mediante una mayoría calificada. En consecuencia, la ley exige que las dos terceras partes del Pleno respalden a los finalistas para validar su ingreso al instituto. No obstante, si las fuerzas partidistas no logran un consenso absoluto, la normativa prevé métodos alternativos de designación para evitar la parálisis institucional. De este modo, la Cámara garantiza que el INE mantenga su operatividad técnica sin interrupciones operativas.

Los candidatos deberán acreditar una sólida formación profesional y experiencia comprobable en la materia electoral. Por lo tanto, el proceso de selección incluirá exámenes de conocimientos y entrevistas directas ante el comité evaluador. Asimismo, los perfiles seleccionados aparecerán en listas definitivas que se enviarán a la Junta de Coordinación Política para su discusión final. El objetivo primordial radica en seleccionar perfiles que aseguren la legalidad y la transparencia en los procesos democráticos venideros.

La etapa de registro se abrirá en las próximas semanas para recibir las postulaciones de ciudadanos de todo el país. Primero, el comité filtrará a quienes no cumplan con los dictámenes constitucionales. Segundo, se integrarán las quintetas con los candidatos mejor calificados en las pruebas técnicas. Finalmente, la votación definitiva ocurrirá en el recinto legislativo antes de la fecha límite establecida para el relevo periódico de los consejeros salientes.