Con muertos en la lista nominal, Tamiahua irá a elección extraordinaria: INE lo justifica

marzo 21, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En la lista nominal que se utilizará el próximo domingo 29 de marzo en la elección extraordinaria de Tamiahua aparecen personas de las que ya se expidieron actas de defunción, reconoció el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Vera Olvera.

El funcionario explicó que esto se debe a que en dicho proceso se usará la misma lista nominal de 2025, correspondiente a la jornada del 1 de junio, por lo que no se actualizaron los decesos reportados posteriormente por la Dirección del Registro Civil.

No obstante, aclaró que esto no implica un riesgo en la votación, “pero de eso a que puedan votar es otra cosa; afortunadamente, y qué bueno, nunca hemos visto a un muerto que vaya a votar; los que lo hayan visto, pues sí está medio raro”, expresó.

Añadió que es común que se cuestione la presencia de personas fallecidas en la lista nominal. “Frecuentemente nos preguntan si hay muertos en la lista nominal; claro que sí hay”, señaló.

Detalló que la lista nominal de Tamiahua se cerró el 14 de abril de 2025, por lo que es posible que, a partir de esa fecha, se hayan registrado fallecimientos que aún no se reflejan en el listado.

“Tiene una lógica: se cierra un padrón electoral y una lista nominal, y quienes fallecen en ese lapso son los únicos que pueden aparecer. Magos o brujos no somos”, comentó.

Vera Olvera aseguró que existe coordinación institucional con las oficialías del Registro Civil, que mes con mes entregan actas de defunción tanto en formato físico como digital, lo que permite la depuración permanente de los listados nominales.

Sin embargo, señaló que no ocurre lo mismo con el Poder Judicial. “Ellos suspenden los derechos político-electorales de los ciudadanos y nos avisan dos años después; ahí es totalmente diferente”, concluyó.