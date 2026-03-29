INE se instala en sesión permanente para vigilar elección extraordinaria en Tamiahua

marzo 29, 2026

Xalapa, Ver.- La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz se instaló en sesión permanente de vigilancia para dar seguimiento a la elección extraordinaria de Tamiahua.

Sergio Vera Olvera, encargado de la Junta Local, informó que, en coordinación con la Junta Distrital 05, con sede en Poza Rica, darán seguimiento a la jornada electoral en el municipio, donde más de 16 mil 700 ciudadanos integran la lista nominal y elegirán a una alcaldesa o alcalde.

El antecedente de esta elección se remonta al 30 de diciembre de 2025, cuando magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anularon el resultado de la elección ordinaria del 1 de junio, en la que resultó ganadora la hoy diputada local Citlali Medellín, por rebasar los topes de gastos de campaña.

Durante la sesión, el vocal de la Junta recordó que este domingo los habitantes de Tamiahua ejercerán su derecho al sufragio de manera libre, auténtica y secreta, para definir la integración de sus autoridades municipales.

“En cada voto depositado en las urnas se refleja la voluntad ciudadana y el compromiso con su comunidad”, expresó.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a acudir a votar en un ambiente de paz, respeto y civilidad, para que la voluntad popular se exprese de manera auténtica.

Afirmó que la Junta Local permanecerá atenta al desarrollo de la jornada electoral para garantizar el cumplimiento de la normatividad y la integridad del proceso. “Hoy más que nunca, la democracia se construye con la participación activa de la sociedad y el compromiso público”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a ciudadanos y actores políticos a que la jornada de este domingo 29 de marzo se desarrolle con respeto, legalidad y confianza en las instituciones.

En la misma sesión, consejeros electorales llamaron a la ciudadanía a acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto; además, pidieron a los partidos políticos respetar la voluntad popular en la elección de la alcaldía, la sindicatura y las cuatro regidurías.

Expusieron que la jornada de este domingo deriva de una sentencia que busca garantizar condiciones de equidad en el ejercicio del voto. “Hoy regresamos a las urnas para que el gobierno de este municipio emane de la voluntad de la ciudadanía”, señalaron.