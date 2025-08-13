PVEM fija postura sobre caso Mara Chama y los medios de comunicación

agosto 13, 2025

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fijó una postura sobre el proceso jurídico que está llevando la excandidata a la alcaldía de Teocelo, Mara Chama Villa, contra algunos reporteros por presunta violencia política a en razón de género.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde en el Congreso de Veracruz, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, enfatizó que este instituto político respeta a las mujeres y también a los medios de comunicación.

El Legislador local refirió que el proceso jurídico sigue su curso y aclaró que será el Tribunal Electoral de Veracruz en sus distintas instancias quién resuelva el tema.

Además, expuso que el Partido Verde respeta la decisión individual de su candidata y la decisión que tome el tribunal mencionado.

«Quiero dejar claro que respetamos a los medios, que estamos convencidos que el periodismo responsable, que el periodismo profesional, tiene y tendrá siempre, es más, necesitamos de ese periodismo responsable, para que llegue a los oídos de la población el esfuerzo que hacemos los partidos políticos, no solo el Verde, todos. Si nosotros no tuviéramos a los medios de comunicación como aliados en el contexto profesional de informar a la gente lo que hacemos, pues como se van a entrar las personas. Como concluyo, diciéndote, los tribunales resolverán quién tiene la razón», expresó.

La excandidata a la alcaldía de Teocelo, Mara Chama Villa, denunció al medio de comunicación comunitario Radio Teocelo, por presunta violencia política en razón de género y los tribunales le dieron la razón, imponiendo una multa de 10 mil pesos a este medio de comunicación, así como a otros reporteros.