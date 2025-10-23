PVEM exige indagar causas del derrame en el río Pantepec

octubre 23, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Marcelo Ruiz Sánchez, pidió que se investiguen las causas del derrame de hidrocarburos ocurrido en el río Pantepec, que impactó al municipio de Tuxpan, Veracruz, al norte del Estado.

En entrevista, el legislador mencionó que, en caso de encontrarse alguna omisión o negligencia de parte de los responsables del uso de los ductos, se sancione conforme a la ley.

El legislador subrayó que, aunque el incidente pudo haberse originado por causas naturales derivadas de las intensas lluvias, también se pudo generar por falta de mantenimiento a la red de ductos, por lo que es necesario esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades.

“Estamos interesados en que se determine la razón de fondo de esta afectación. Si fue por causas meteorológicas, se entiende; pero si hubo alguna omisión o condición sancionable, vamos a pedir que se aplique todo el peso de la ley”, declaró en entrevista.

El derrame de hidrocarburos se registró el pasado viernes 17 de octubre, presuntamente a causa de un deslave provocado por las lluvias de la última semana. Al detectar la fuga, Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró las válvulas y activó su Plan Regional de Contingencias, aunque se estima que ya se habían vertido más de 4.7 millones de litros de crudo en el afluente.

Hasta este jueves 23 de octubre, Pemex informó que ha logrado recuperar alrededor de 345 mil litros de hidrocarburo mediante la instalación de 230 cordones oleofílicos y 22 barreras marinas, con la participación de 750 trabajadores de la empresa, otras dependencias y seis compañías especializadas.

En las labores de contención se utilizan más de 80 vehículos terrestres y marinos, además de sistemas skimmer, equipos de respiración autónoma y maquinaria pesada, bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión ambiental.

El diputado del PVEM destacó que, si bien la emergencia ya está siendo atendida, es fundamental dar prioridad a la remediación ambiental y garantizar que el combustible derramado no cause daños duraderos en el ecosistema.

“Lo primero es la remediación. Entiendo que ya están actuando en este sentido (…) Los derrames de hidrocarburos afectan los mantos freáticos y, en consecuencia, impactan a la humanidad, no solo a Veracruz, aunque esta vez la afectación ocurrió en nuestro territorio”, concluyó.