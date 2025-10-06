Presentan Iniciativa para castigar el ciberacoso en Veracruz

octubre 6, 2025

Xalapa, Ver., 06 de octubre de 2025.- El Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una Iniciativa en la que propone reformar el Código Penal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos del estado de Veracruz, a fin de garantizar un ciberespacio más seguro y sancionar el uso indebido y delictivo de las nuevas tecnologías.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez presentó este proyecto legislativo, que señala el acoso sexual infantil en línea (grooming) y la manipulación maliciosa de la identidad a través de tecnologías (deepfakes, ciberacoso, sextorsión y difusión no consentida de contenido íntimo), como manifestaciones de una problemática creciente que vulnera derechos fundamentales y lacera el tejido social.

Las reacciones emocionales más frecuentes reportadas por las víctimas incluyen enojo, desconfianza e inseguridad, cuadros de ansiedad, depresión, aislamiento social, bajo rendimiento académico o laboral y pueden orillar a la autolesión o al suicidio; además, erosionan la confianza en las interacciones en línea, coartan la libertad de expresión por temor a represalias y pueden causar daños irreparables a la reputación, la vida privada y las perspectivas profesionales de quienes las padecen.

Citan datos del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según el cual, el 23 por ciento de las personas usuarias de internet en Veracruz reportó situaciones de ciberacoso durante ese año, lo que coloca a la entidad como la sexta con mayor prevalencia en el país.

Además, denuncian que el anonimato de los perpetradores propicia la impunidad, lo cual –señalan- impone la necesidad no solo de legislar, sino también de fortalecer las capacidades de investigación, inteligencia y procuración de justicia en materia de ciberdelincuencia.

Las y los proponentes consideran necesario adaptar la legislación local a estos desafíos y dotar a las instituciones de las herramientas jurídicas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones de violencia digital que afligen a la sociedad veracruzana.

El proyecto señala las obsolescencias y lagunas legales frente a la naturaleza evolutiva y las particularidades de la violencia digital, lo cual –consideran- permite a los depredadores sexuales operar en las sombras durante las etapas tempranas de su interacción. Se necesita, por tanto, una actualización legislativa que adopte un paradigma preventivo y que reconozca las dinámicas específicas de la comisión de ilícitos en línea.

Ante todo lo anterior, la estrategia que prevé la Iniciativa consiste en criminalizar las conductas específicas de los usuarios y robustecer las estrategias alternativas de protección infantil que se encuentran dentro de las facultades y capacidades del Estado: educación, prevención, concientización y empoderamiento digital.

Con la adhesión de la diputada Elizabeth Morales García y del diputado Ramón Díaz Ávila, esta Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia.