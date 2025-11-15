Protestan asesores y directivos de la UPAV por pagos pendientes y fallas en el sistema escolar

Ariadna García/Xalapa, Ver. Asesores y directivos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) realizaron una protesta este sábado en la sede de Las Trancas para denunciar el retraso en el pago de gratificaciones del cuatrimestre mayo-agosto 2025.

Como parte de la manifestación, bloquearon por unos minutos la vialidad, aunque después liberaron el paso.

Los inconformes señalaron que el adeudo ha generado molestia y preocupación, pues el pago debía realizarse desde finales de septiembre.

Además, reportaron fallas graves en el sistema de control escolar, ya que desde la noche del viernes miles de estudiantes aparecen como dados de baja, y los comprobantes de pago de todo el año desaparecieron de sus portales.

Una directora entrevistada, quien pidió no revelar su nombre, afirmó que cada asesor solidario recibe 1,890 pesos por materia, monto que no ha sido cubierto.

También mencionó que el conflicto se agravó tras la destitución del exrector Sergio Torres Mejía y la falta de acercamiento con el nuevo rector, Raúl Rendón Torres.

Los manifestantes acusaron cambios no oficiales en los criterios de inscripción y apertura de grupos, así como decisiones unilaterales en el área de informática que afectan a docentes y estudiantes.