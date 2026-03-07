Prevén déficit de lluvias en marzo y temperaturas más altas: Conagua

marzo 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La jefa de Hidrometeorología del Organismo Cuenca Golfo-Centro de la Conagua, Jessica Luna Lagunes, informó que para marzo se prevé un déficit de lluvias y temperaturas por arriba de lo normal, lo que podría generar condiciones más calurosas durante el inicio de la primavera.

Explicó que, de acuerdo con el último corte del Monitor de Sequía, con fecha del 15 de febrero, solo un municipio del estado se mantenía con sequía moderada.

“El último corte del Monitor de Sequía sigue siendo con corte al 15 de febrero y se mantenía un municipio con sequía moderada que es Jesús Carranza”, indicó.

No obstante, señaló que en la actualización más reciente podría registrarse un ligero aumento de municipios con condiciones anormalmente secas o con sequía, debido a la disminución de lluvias en las últimas semanas.

“En las últimas dos semanas de febrero tuvimos una disminución de precipitación y también un incremento de temperaturas”, explicó.

Para marzo, detalló que los pronósticos indican lluvias por debajo del promedio y temperaturas más elevadas de lo habitual.