Frente frío provocará lluvias torrenciales en Veracruz

diciembre 30, 2025

En el transcurso de este día, el frente frío núm. 25 se extenderá sobre la península de Yucatán y mantendrá interacción con una vaguada en altura, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, además de lluvias puntuales intensas en el oriente y sureste del país; con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, continuará propiciando evento de “Norte” intenso en las costas de Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como fuerte a muy fuerte en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán. A su vez, se mantendrá el ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional; adicionalmente la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote (durante la mañana). Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, en combinación con un río atmosférico y con la corriente en chorro subtropical, originarán fuertes rachas de viento, lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste de la República Mexicana. Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias aisladas en el occidente, centro y sur del territorio mexicano.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila al frente frío núm. 25 y su masa de aire ártico, que ocasionarán lluvias intensas a puntuales torrenciales y evento de “Norte” intenso en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Toda la información en: https:// https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte



Pronóstico de lluvias para hoy 30 de diciembre de 2025:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Oaxaca (noreste), Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan) y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve (durante la mañana): cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante esta mañana, persisten condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 30 de diciembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora y Durango (oeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 30 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 30 de diciembre de 2025:

Evento de Norte con vientos de 60 a 80 km/h y rachas de 90 a 110 km/h: costas de Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Evento de Norte con vientos de 30 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h: costas de Tamaulipas, Veracruz (norte) y Tabasco (oeste).

Evento de Norte con vientos de 20 a 40 km/h y rachas de 50 a 70 km/h: costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California, Guerrero y Puebla.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco y golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Tamaulipas y norte de Veracruz.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de California, costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante el día se pronostica cielo nublado, por la mañana ambiente frío y bancos de niebla en la región; muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente fresco a templado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 17 a 19 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 14 a 16 °C. Viento de componente norte de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California. Por la mañana, ambiente frío en la región y muy frío a gélido con posibles heladas en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente fresco a templado en Baja California y templado a cálido en Baja California Sur. Viento del norte y noroeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California y Baja California, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur. Además, se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en el golfo de California.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Sinaloa; sin lluvia en Sonora. Por la mañana ambiente fresco a frío en la región; y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado en Sonora y cálido en Sinaloa. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora y rachas de viento de hasta 35 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Durante el día, se prevé cielo medio nublado con lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, frío en zonas serranas de Jalisco y muy frío en zonas serranas de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco, así como de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Pacífico Sur: Condiciones de cielo despejado a medio nublado en Guerrero y medio nublado a nublado en Oaxaca y Chiapas, con probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca (noreste) e intensas en Chiapas; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, y originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento de los niveles de ríos y arroyos. Además de lluvias aisladas en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Oaxaca. Bancos de niebla en zonas altas de Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, ambiente templado en la región, y ambiente cálido a caluroso en Guerrero y Oaxaca (costas). Evento de “Norte” de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en istmo y golfo de Tehuantepec (Chiapas y Oaxaca), así como viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Guerrero. Se prevé oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: Cielo nublado durante el día, con lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste); lluvias intensas en Veracruz (Papaloapan); muy fuertes en Veracruz (Las Montañas), adicionalmente lluvias fuertes en Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento), las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, a su vez, ocasionar el incremento de los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca); sin lluvia en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y muy frío en zonas altas de Veracruz. Bancos de niebla en zonas altas de la región. Durante la tarde, ambiente templado. Evento de “Norte” de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Veracruz (centro y sur); de 30 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h en costas de Tamaulipas, Veracruz (norte) y Tabasco (oeste). Se prevé oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura en costas de Veracruz (centro y sur) y Tabasco, así como oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en Veracruz (costa norte) y Tamaulipas. A su vez, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote (durante la mañana).

Península de Yucatán: Se prevé cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Quintana Roo, así como lluvias fuertes en Yucatán; las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente templado. Evento de “Norte” de 20 a 40 km/h y rachas de 50 a 70 km/h en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte). Además de oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Mesa del Norte: Condiciones de cielo medio nublado a nublado, con lluvias aisladas en San Luis Potosí; sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas y ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila. Durante la tarde, ambiente fresco a templado, y cálido en Durango (oeste). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, así como rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Tehuacán-Sierra Negra) y lluvias puntuales fuertes en Puebla (Valle Serdán), las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, a su vez, ocasionar el incremento de los niveles de ríos y arroyos. Intervalos de chubascos en Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Hidalgo y Tlaxcala; adicionalmente lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro y Morelos. Durante la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente fresco a templado. Viento del norte y noreste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Puebla, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

San Juan Evangelista, Ver., 48.0; Aquismón, S.L.P., y Acaxochitlán, Hgo., 14.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Colima, Col., 34.2; Puerto Ángel, Oax., 33.0; Acapulco, Gro., 32.7; Mérida, Yuc., 31.6; Campeche, Camp., 306; Villahermosa, Tab., 29.8; Zamora, Mich., 29.0 y Aeropuerto Internacional de la CDMX, 21.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Chihuahua, Chih., 6.3; Zacatecas, Zac., 6.8; Torreón, Coah., 7.6; Puebla, Pue., 7.8; Tlaxcala, Tlax., 9.2; Morelia, Mich., 10.8; Guadalajara, Jal., 11.6; Cuernavaca, Mor., 12.2 y Aeropuerto Internacional de la CDMX, 10.0.