Lluvias de fin de año reducen municipios con sequía en Veracruz

enero 10, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.La cantidad de municipios de Veracruz que presentan algún grado de sequía o condiciones anormalmente secas disminuyó de manera significativa al cierre del mes de diciembre, según la actualización más reciente del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional.

La jefa de Hidrometeorología del Organismo Cuenca Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes, informó que el último corte refleja una mejora importante respecto al reporte del 15 de diciembre.

“Veracruz disminuye la cantidad de municipios con sequía en relación al último corte que era del 15 de diciembre; teníamos cuatro y ahora son dos”, precisó.

Detalló que los municipios que aún presentan sequía se encuentran en la cuenca del Coatzacoalcos y corresponden a Hidalgotitlán y Jesús Carranza, ambos en la categoría de sequía moderada.

"Son dos municipios que se encuentran en la categoría de sequía moderada y están ubicados en la cuenca del Coatzacoalcos", explicó.

Respecto a las zonas con condición anormalmente seca, Luna Lagunes indicó que el número también se redujo de forma considerable.

“De los 12 municipios que tenían un índice anormalmente seco, solamente queda uno, que es el municipio de Uxpanapa”, señaló.

La especialista atribuyó esta mejoría a las precipitaciones registradas durante la última quincena de diciembre.

“Las lluvias de la última quincena de diciembre precisamente favorecieron una gran disminución de estos municipios anormalmente secos”, afirmó.

Añadió que dichas lluvias también impactaron positivamente en los niveles más críticos de sequía.

“Disminuyeron los dos municipios que presentaban sequía severa”, puntualizó.