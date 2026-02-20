PC Xalapa emite recomendaciones por altas temperaturas

febrero 20, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Se espera que durante este viernes se tengan en Xalapa temperaturas máximas de 32 grados, lo que es significativo considerando lo que se había registrado semanas atrás, por lo que autoridades municipales recomendaron tomar precauciones.

«Normalmente la salud resiente los cambios y además, a partir del domingo, baja otra vez; tenemos mucho viento todo el domingo y luego un bajón de temperaturas y como siempre, la salud que mantengamos en el cuerpo, la capacidad de asumir estos cambios de temperatura, es importante», dijo la directora de Protección Civil Alma Fuertes Jara.

Sugirió alimentarse, vitaminarse e hidratarse correctamente para soportar los cambios.

Aunado a eso, remarcó la importancia de no exponerse en las horas de mayor radiación, entre las 12 y 17 horas.

«Si tenemos que hacer trabajos a la intemperie, cubrir la cabeza, mantenernos hidratados, tomar descansos a la sombra para no ir acumulando mucha exposición al sol y cubrirnos con ropa de algodón ligera para evitar las quemaduras solares y sobre todo hidratación», añadió.