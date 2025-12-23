Lluvias dejan saldo blanco en Xalapa: Protección Civil

diciembre 23, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de Protección Civil municipal, Enrique Fonseca Martínez, informó que las lluvias registradas desde el viernes en Xalapa, derivadas de la interacción del frente frío número 22 con una vaguada, dejaron saldo blanco, con afectaciones menores.

Detalló que el viernes se registraron más de 70 milímetros de lluvia, mientras que el lunes se acumularon 37 milímetros, lo que ocasionó anegamientos, principalmente en vialidades y afectaciones al interior de dos viviendas en distintas colonias.

“De forma general podemos decir que hubo saldo blanco, sin mayores problemas”, señaló.

Fonseca Martínez indicó que continuará el descenso de temperatura y posibles lloviznas vespertinas y nocturnas hasta el próximo jueves, por lo que reiteró el llamado a la población a abrigarse, consumir líquidos ricos en vitamina C y mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil.