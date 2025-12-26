Tragedia en Navidad: hallan cuerpo de jinete arrastrado por arroyo en Nueva Victoria

diciembre 26, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Tras una intensa labor de búsqueda, este jueves fue localizado el cuerpo de Panuncio, un jinete de aproximadamente 60 años que fuera arrastrado por la corriente junto a su caballo en la localidad de La Nueva Victoria., municipio de San Andrés Tuxtla, en la zona sur del estado de Veracruz.

El hallazgo se realizó en las inmediaciones de la cascada Eluney, en el municipio vecino de San Juan de la Gloria, hasta donde se movilizaron equipos de rescate y autoridades locales para la recuperación de la víctima.

El fatal incidente se registró en el camino hacia Manantiales, una zona donde los afluentes incrementaron sus niveles de forma crítica debido a las lluvias persistentes provocadas por el paso del frente frío número 22.

Panuncio, quien era originario de la comunidad de Huitrón, se convirtió en una víctima más de los efectos meteorológicos que han golpeado con fuerza a la región de Los Tuxtlas durante la última semana.

A través de redes sociales, se difundió un video que captó el momento exacto del accidente. En las imágenes se observa al jinete intentando cruzar el arroyo en medio de una lluvia intensa. A pesar de intentar avanzar por los extremos de la corriente, la fuerza del agua terminó por vencer al equino y arrastrar a ambos río abajo ante la mirada de quienes presenciaron la escena.

Este suceso ha generado conmoción en la zona rural de San Andrés Tuxtla, donde las autoridades han reiterado el llamado urgente a la población para extremar precauciones.

Se pide evitar el tránsito por caminos rurales y el cruce de arroyos o efluentes durante periodos de lluvia, ya que la saturación del suelo y la velocidad de las corrientes representan un riesgo mortal. Mientras los restos del jinete son entregados a sus familiares, en la zona persiste la vigilancia ante el pronóstico de más precipitaciones.

INUNDACIONES

La localidad La Palma, municipio de Catemaco, ha sido una de las zonas más afectadas por el desbordamiento de dos ríos a inicios de esta semana y también durante la mañana de este jueves, debido a las lluvias prolongadas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Protección Civil Estatal desplegaron un operativo de emergencia desde la mañana del miércoles. La activación del Plan DN-III-E ha permitido que el Ejército Mexicano se sume a las tareas de auxilio, trabajando de manera coordinada con las autoridades locales para atender de forma prioritaria a las familias que sufrieron el ingreso de agua y lodo en sus viviendas.

La situación parecía controlada pero continuaron las lluvias y los ríos se desbordaron nuevamente este 25 de diciembre, provocando la inundación de la localidad La Palma.