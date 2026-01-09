Alertan por posibles efectos de lluvia, norte y frío por el frente frío 27 

enero 9, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El frente frío número 27 que atravesará el fin de semana a la entidad veracruzana dejará norte intenso, nublados, nieblas y lluvias, así como bajas temperaturas con caída de nieve y aguanieve en la cima del Cofre del Perote.

Al respecto, la jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes informó que se prevé un norte intenso con rachas de entre 90 y 110 kilómetros por hora en la costa central y sur de Veracruz.

La especialista dijo que estima también un aumento de nublados, nieblas y lluvias en la zona sur, especialmente en la región de Los Tuxtlas y la parte baja de la cuenca del Tonalá y Coatzacoalcos.

“Se está previendo que la humedad que persistirá de domingo a lunes hay cierta posibilidad de que haya caída de nieve y aguanieve, especialmente en la cima del Cofre de Perote y de ser así, esperamos un notable descenso de la temperatura a partir de la tarde del sábado y los días domingo y lunes”.

Luna Lagunes recomendó a la población mantenerse atentos a la información y recomendación de las autoridades con miras al regreso a clases, principalmente por el posible incremento de ríos y arroyos de respuesta rápida en la región de Los Tuxtlas hacia Agua Dulce y de la parte baja de Coatzacoalcos.

“Esperamos que las lluvias más intensas se presenten entre la noche del sábado y la mañana del día lunes (…) Esperamos que de sábado a domingo se registre un incremento en la zona norte, de las cuencas del Tecolutla al Colipa por lo que hay que poner especial atención en el río Tecolutla, Kilate, Bobos y Colipa y posteriormente en la región de Los Tuxtlas, arroyos Hueyapan, Agua Dulcita”.