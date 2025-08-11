Presenta fiscal avances de investigación por hechos violentos en zona norte de Veracruz 

agosto 11, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La titular de la Fiscalía General del Estado informó de los avances que se tienen en los casos del secuestro y homicidio de la maestra Irma Hernández Cruz, el de los taxistas German Cruz Cobos y Mario Alberto Cruz Juárez, así como del motín en el penal de Tuxpan.

Ahí la funcionaria de procuración de justicia del Estado indicó que se analiza si hay concatenación entre las carpetas de investigación, entre ellas el homicidio del ex director del penal Antonio Huesca Figueroa, las amenazas al subdirector y los cuerpos cercenados arrojados en Papantla.

ASESINATO DE IRMA HERNÁNDEZ

En el caso de la docente jubilada y taxista, Irma Hernandez Cruz, privada de su libertad el 17 de julio y días después localizada sin vida, dijo que son cuatro las personas vinculadas a proceso por el delito de secuestro agravado.

Además, adelantó que de acuerdo a las investigaciones que se tienen en la carpeta respectiva se girarán órdenes de aprehensión contra otras personas que podrían estar vinculadas a este caso.

CASO PENAL TUXPAN

En el caso del motín que se generó en el penal de Tuxpan, la Fiscal General refirió que fueron 9 las personas fallecidas, 5 de ellas de origen guatemalteco, así como 10 personas lesionadas, algunas que ya fueron dadas de alta y otras más que siguen en tratamiento médico.

Y sobre el presunto control que hay por parte de un grupo delictivo al interior del penal, indicó que se analizan las grabaciones que se divulgaron en redes sociales el día del motín.

La fiscal general Verónica Hernández Giadáns confirmó lo anterior luego de las grabaciones filtradas en las que internos denuncian la presencia de un grupo delictivo que presuntamente controla el reclusorio.

“Nosotros iniciamos la carpeta de investigación por los hechos sucedidos, las víctimas de homicidio, las lesiones ocasionadas. Confirmamos en esta información que fueron 9 las personas que perdieron la vida, 5 de ellos guatemaltecos y las personas que se encuentran con asistencia médica su estado de salud es estable, los que ya fueron dados de alta reingresaron al proceso penal que tenían vigente.”

Asimismo, aseguró que se llevan a cabo las investigaciones para fincar o deslindar responsabilidades, validar la causa de los hechos violentos, por lo que se investiga también a funcionarios del penal.

“Hay una carpeta y estamos validando precisamente en las investigaciones de otras carpetas iniciadas con anterioridad si pudiera haber alguna concatenación en los hechos”, dijo.

Hernández Giadáns sostuvo que se tienen avances considerables en este tema, contra los presuntos responsables que originaron todo esto y las responsabilidades que pudieran dar.

CASO PADRE E HIJOS TAXISTAS

Sobre el caso del homicidio doloso en contra de padre e hijo de oficio taxista ocurrido al interior del Hospital de Tuxpan, confirmó que el presunto responsable Eber Abraham “N” fue vinculado a proceso, tras ser detenido en flagrancia por elementos de seguridad.