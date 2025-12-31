Ya no habrá elección extraordinaria en Tuxpan: Congreso de Veracruz

diciembre 31, 2025

Xalapa, Ver.—La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Naomi Gómez Santos confirmó que no habrá elección extraordinaria en el distrito de Tuxpan, debido a que la diputada suplente, Citlalli Medellin Careaga rindió protesta de ley.

En entrevista, tras la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la legisladora explicó que, al rendir protesta como diputada, Citlalli Medellín, ya no se quedará acéfala la curul y ya no se cumple el supuesto de ley para convocar a una nueva jornada.

“Hasta donde tengo entendido, sí va a asumir, va a tomar protesta. El tema del orden del día se define en la Jucopo, pero ella sí estaría asumiendo la diputación”, señaló.

No podrá ser candidata nuevamente

La diputada aclaró que, al asumir la diputación, la suplente ya no podría ser candidata en una eventual elección extraordinaria, aunque precisó que se trata de un derecho que deberá resolverse conforme al procedimiento legal correspondiente.

“Hasta donde tengo entendido, ella ya no puede ser candidata, pero al final del día está en su derecho de hacer lo que legalmente corresponda”, indicó.

Niega “sacrificio político” para evitar elección

Cuestionado sobre versiones que apuntaban a que el PVEM habría “sacrificado” el distrito de Tuxpan para evitar una elección extraordinaria ante un posible escenario adverso, rechazó categóricamente esa interpretación.

“Para nada. Nosotros estuvimos pendientes de la sesión de la Sala Superior. Nuestra mayor preocupación era el caso de Jáltipan, porque el proyecto era revocar la sentencia y eso sí nos tomó por sorpresa”, afirmó.

Preparan elección extraordinaria en Tamiahua

En contraste, el diputado señaló que el escenario que ahora se perfila es la organización de una elección extraordinaria en Tamiahua, para lo cual el Congreso del Estado deberá emitir la convocatoria correspondiente, en coordinación con el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

“Sí, nosotros tendríamos que lanzar la convocatoria, pero adecuándonos a los tiempos que nos marque el OPLE para garantizar una elección bien organizada”, explicó.

Finalmente, aseguró que sí habrá recursos disponibles para la elección extraordinaria, aunque precisó que el tema presupuestal dependerá de una ampliación solicitada por el OPLE a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

“La presidenta del OPLE ya nos había comentado que se estarían realizando las pláticas para definir el monto necesario, pero estábamos esperando primero lo que determinara la Sala Superior”, concluyó.