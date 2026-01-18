Reforzamiento de seguridad en el norte deja varias detenciones en Tuxpan y Poza Rica

enero 18, 2026

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Alfonso Reyes Garcés confirmó el reforzamiento en seguridad en la zona norte del estado, específicamente en la región de Tuxpan y Poza Rica.

Ante los hechos de violencia, dijo, los operativos han arrojado como resultado la detención de presuntos delincuentes en Tuxpan, Álamo y Poza Rica.

“Cada vez que estamos agarrando gente es para reforzar nuestra presencia y aumentar la seguridad en aquellos municipios donde no había llegado”.

Cuestionado en torno al nivel organizacional de los presuntos delincuentes detenidos, el funcionario estatal encargado de la seguridad pública dijo que se prepara un consolidado de las detenciones y acciones que se han realizado en los 212 municipios.

“Hay veces que eventos individuales no se ven, pero son bandas que se van desarticulando”, explicó Reyes Garcés.