Legalizan detención de dos policías por muerte de adolescentes en Amatlán en julio de 2021

marzo 1, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A casi 5 años de que Jonathan y Eduardo, dos primos de 13 y 15 años, murieron, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que se legalizó la detención e imputación de dos elementos de la ex tinta Fuerza Civil, como presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado.

De acuerdo a un comunicado, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales presentó datos de prueba ante el juez en contra de Eder “N” y Miguel Ángel “N”, presuntos responsables de la muerte de los dos adolescentes originarios de Amatlán de los Reyes, en hecho del 2 de julio de 2021.

Hay que recordar que en su momento se dio a conocer que ambos menores se encontraban lavando una camioneta, cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública dispararon en su contra.

“Durante la audiencia celebrada ante el Juez de Control con residencia en Pacho Viejo, esta representación social expuso los datos de prueba para solicitar la respectiva vinculación a proceso; sin embargo, los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, motivo por el que la continuación de la audiencia inicial se realizará el próximo 6 de marzo”.

La Fiscalía señala que las indagaciones permitieron establecer que los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2021, cuando los ahora imputados presuntamente simularon un enfrentamiento y falsearon el informe policial homologado, en donde informaron la presencia de personas en posesión de armas.

Posteriormente, arribaron a la localidad Guadalupe la Patrona, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, lugar en donde presuntamente privaron de la vida a las víctimas. Estos hechos se encuentran asentados dentro del proceso penal 73/2026.

A los dos elementos de la Fuerza Civil se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.