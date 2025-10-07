Invita la SECVER a la 1ª Feria Regional del Libro Itinerante en Tuxpan

octubre 7, 2025

Xalapa, Ver., martes 07 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) invita al público en general a disfrutar de la Primera Feria Regional del Libro Itinerante. Este proyecto marca un nuevo capítulo en la historia cultural del estado, al llevar el amor por la lectura más allá de la capital y acercando los libros y las expresiones artísticas a cada rincón de Veracruz.

Tradicionalmente, las grandes ferias del libro se celebraban en Xalapa, pero con esta innovadora propuesta, la SECVER reafirma su compromiso de descentralizar la cultura y acercar el conocimiento, la literatura y el arte a todas las regiones del estado.

En esta primera edición, la Feria tendrá como sede el municipio de Tuxpan, donde del jueves 09 al sábado 11 de octubre se abrirán las puertas de la Escuela Primaria Miguel Lerdo de Tejada (Genaro Rodríguez Núm. 8, Zona Centro), en un horario de 10:00 a 19:30 horas, para recibir al público con una oferta editorial y artística sin precedentes en la zona norte.

La Feria Regional del Libro Itinerante reunirá títulos de más de 130 fondos editoriales, convirtiéndose en un espacio de encuentro, recreación y aprendizaje para toda la familia. El programa literario incluye siete actividades editoriales, entre ellas cinco presentaciones de libros, destacando La caja de tesoros de Teodoro de la editorial SECVER, y dos charlas que invitan al diálogo y la reflexión en torno a la lectura.

El programa artístico ofrecerá once actividades llenas de talento veracruzano: una narración oral con música, cuatro obras de teatro, tres presentaciones de danza folclórica, incluyendo una realizada por un grupo de adultos mayores, y tres presentaciones musicales, con la participación especial de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Tuxpan.

Además, se impartirán talleres participativos como Mi historia, mi libro, Oralidad con identidad, Historia sin bostezos: ¿Cómo leer la historia de México y disfrutarla?, y La oralidad tutunakú y el respeto a la dignidad humana, pensados para fortalecer el vínculo entre la palabra, la memoria y la identidad.

La SECVER reafirma que la cultura no tiene fronteras ni puntos fijos, y que los libros pueden abrir sus páginas en cada comunidad, en cada escuela y en cada corazón veracruzano.

Conoce todos los detalles en el programa a través de @SECVERFerias y sigue la cuenta de la @SECVERoficial para conocer las actividades que confirman por qué #VeracruzEstáDeModa.