Se tienen tres cartas de intención para empresas en Polo de Desarrollo de Tuxpan

marzo 2, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – El secretario de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Ernesto Pérez Astorga aseguró que el Polo de Desarrollo qué ubica en el Puerto de Tuxpan será competencia a nivel nacional para la instalación de empresas y la llegada de inversión extranjera.

En ese sentido, destacó que ya se tienen tres cartas de intención para llegar a este polo, dos de desarrolladores y una empresa extranjera.

«La idea es que un desarrollador se haga cargo de polo, pero nos ha dado la instrucción de ser muy flexibles, son 130 parques para ejecutar en el país, hay una competencia muy grande a nivel nacional».

Sin embargo, ventaja de Tuxpan es ser el Puerto más cercano a la Ciudad de México, con buena infraestructura.