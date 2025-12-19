Obras del Aquarium tendrán que concluirse por parte de las empresas contratadas

diciembre 19, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Las empresas que dejaron inconclusos los trabajos de rehabilitación en el Aquarium de veracruz deberán terminarlos, tras las observaciones hechas por el Órgano Interno de Control y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), aseveró Ángel Carrizalez López, titular de la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (PMA).

El funcionario estatal indicó que se ha dado seguimiento a esta situación de las observaciones.

“Se llevaron a las instancias correspondientes todas las observaciones que tuvimos, lo que se quiere es que las empresas terminen los trabajos, entonces como tal, nosotros hemos estado dando seguimiento a lo que ya nos pronunciamos y dimos vista al OIC y al ORFIS y estamos esperando que nos notifiquen”.

Reconoció que hay obras de remodelación que no se terminaron durante la administración pasada, a cargo de Sergio Rodríguez”.

Hay que recordar que el ORFIS dio a conocer las observaciones hechas a las obras que no se concluyeron en el Aquarium durante la gestión de Cuitlahuac García y a cargo del ex titular de la PMA, Sergio Rodríguez, la mayoría que tendrían que ver obras inconclusas y con sobreprecio.