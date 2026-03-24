Hemorragia por lesión traumática, causa de muerte de delfín en Alvarado: PMA

marzo 24, 2026

Veracruz, Ver., martes 24 de marzo de 2026.- El Gobierno de Veracruz, a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente informa que, tras la inspección técnica realizada a un mamífero marino sin vida localizado en playas de la Riviera Veracruzana, en el municipio de Alvarado, se descarta que su muerte esté relacionada con contaminación por hidrocarburos o factores ambientales adversos.

De acuerdo con la evaluación realizada por personal especializado, el ejemplar, una hembra de la especie Tursiops truncatus (delfín nariz de botella), presentaba un avanzado estado de descomposición.

El análisis físico determinó como causa más probable de muerte una hemorragia severa derivada de una lesión traumática, al encontrarse la aleta caudal completamente seccionada.

Durante la inspección interna, realizada conforme a protocolos técnicos, no se detectó presencia de hidrocarburos, residuos contaminantes ni objetos extraños.

El estómago contenía únicamente restos de alimento en proceso de digestión, mientras que el tracto intestinal y las vías respiratorias no presentaron anomalías.

La atención del incidente se llevó a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Protección Civil, la Dirección de Protección Civil y Policía Municipal de Alvarado, quienes participaron en las labores de evaluación y aseguramiento del área.

Finalmente, y en apego a los protocolos sanitarios y ambientales, se procederá con el destino final de los restos del ejemplar.