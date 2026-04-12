Pescadores de La Mancha temen afectaciones a la zona natural protegida

abril 12, 2026

*Reportan baja pesca y poco turismo

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.-

Este fin de semana grumos de chapopote recalaron en la zona de playa de La Mancha, por lo que pescadores consideran que se encuentra bajo amenaza el área natural protegida de la localidad.

El fundador de la cooperativa local, Enrique López alertó que de abrir la laguna para conectarla con el mar en los próximos días, la contaminación impacte la producción de especies del mar.

Afectará “no nada más a la Laguna, a las almejas a los ostiones a los peces también la flora y fauna viven de la Laguna al afectarse el agua nos afecta totalmente, los mangles no consumen chapopote”.

Asimismo, el presidente de la organización, Félix Barradas Barradas recordó que desde hace varias semanas la pesca en la zona de La Mancha, perjudicando a 86 integrantes de la cooperativa.

“Por esta afectación que causó el hidrocarburo, los pescadores no salen a pescar por miedo a que se le manchen sus redes, y si agarran producto no se lo compran”, reveló el líder de los pescadores.

Las ventas de los productos del mar cayeron y la llegada de turistas a la zona disminuyó hasta en un 80 por ciento, afectando a decenas de familias que viven de la extracción de almejas, ostiones, camarones y pescados.

El área natural incluye 450 hectáreas de manglar y 125 de agua en donde habitan cocodrilos, nutrias, tortugas y más de 280 especies de aves endémicas y migratorias.