Activista critica operativo de seguridad durante marcha del 8M en Xalapa

marzo 9, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La coordinadora del colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, calificó como “grotesco” el operativo de seguridad desplegado por el Gobierno del Estado durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Xalapa.

La activista consideró que el envío de mujeres policías durante la movilización representó un acto de intimidación hacia las manifestantes que participaron en la protesta.

“Estamos en nuestro derecho a la movilización ciudadana manifestándonos y lo que manda el gobierno del estado es a policías”, expresó.

Asimismo, cuestionó que el operativo estuviera integrado por elementos femeninos que portaban moños morados, color que identificó como un símbolo del movimiento feminista.

“Creen que por mandar mujeres ya no es un acto de intimidación, pero además mandan a policías mujeres con un moño morado, como una forma de burla hacia quienes hemos formado parte del movimiento feminista”, señaló.

González Saavedra también criticó que en el Palacio de Gobierno de Veracruz se colocaran mantas con mensajes alusivos a los derechos de las mujeres, mientras que, afirmó, dentro de las instituciones aún existen pendientes para garantizar plenamente esos derechos.

“Ponen mantas, carteles en Palacio de Gobierno de ‘todos los derechos, todas las mujeres todos los días’, pero también hay una falta dentro de las instituciones para garantizar estos derechos”, comentó.