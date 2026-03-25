Se pidió a Pemex qué se instalen mallas de contención de hidrocarburo

Se pidió a Pemex qué se instalen mallas de contención de hidrocarburo

marzo 25, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – Se solicitará a Petróleo Mexicanos la instalación de mallas de contención de hidrocarburos en las zonas de playa, adelantó la gobernadora Rocío Nahle García.

La gobernadora estableció comunicación con autoridades de la Secretaría de Marina para determinar la situación de la llegada de material pétreo.

«Sí se pusieron desde el inicio cerca de Pajapan una malla de contención de hidrocarburo y hoy mandé un mensaje con el director de Pemex para ver si tenemos para colocar”.

Nahle García destaco que la presencia más fuerte es el sur, pero derivado de las corrientes marinas han desplazado residuos hacia otras regiones del litoral veracruzano.

Además, dijo, se realizan labores conjuntas de limpieza con pescadores, pobladores y autoridades.

“ Las corrientes marinas primero mostraron su presencia en el sur, sobre todo en las playas de Pajapan. Junto con los pescadores, pobladores, Pemex, Marina y Gobierno del estado se limpiaron las playas”.

Se empezaron a tener manifestaciones de trazas de hidrocarburo en zonas cercanas a Los Tuxtlas, en Alvarado y Boca del Río, se procedió a limpiar las playas.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que se intensificarán las acciones de limpieza en las zonas afectadas para el retiro de residuos previo a las vacaciones de Semana Santa.

“En Veracruz hoy nos vamos a aplicar para apoyar para estar listos para las vacaciones”.

Finalmente, dijo que aún se mantiene la investigación para determinar el origen del derrame, con la conformación del grupo interinstitucional.