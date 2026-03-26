Actopan se encuentra listo con operativo de seguridad para Semana Santa

marzo 26, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El municipio de Actopan se encuentra preparado recibir a los turistas durante el periodo vacacional de Semana Santa, aseguró su alcalde Eduardo Utrera Carreto, quien dijo que las actividades inician a partir de este sábado 28 de marzo con el “Festival de Aves y Humedales”.

En entrevista, el Edil dijo que en materia de seguridad se apoyan con autoridades federales como la Guardia Nacional, así como con la policía estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de resguardar la zona de playa y puntos de atracción turística.

“El estado siempre ha apoyado en el tema de brigadas de rescatista, prevención, ambulancias y en la zona costera nos apoya Guardia Nacional, tenemos 26 kilómetros de carretera 180 y más en estas fechas que son concurridas nuestras playas”.

Y es que, recordó, Actopan cuenta con las playas de Villa Rica, El Farallón, El Viejón, además La Mancha.

«En la zona costera tenemos lo que es Guardia Nacional, recuerden que tenemos 26 kilómetros de lo que es la carretera 180, Guardia Nacional nos apoya y más en estas fechas que son muy concurridas nuestras playas, tenemos la playa de Villarrica, tenemos el Farallón El Viejón, tenemos también lo que es La Mancha, que es una playa muy vista, que también vamos a tener el Festival de las Aves.»

El funcionario municipal indicó que a partir de este sábado inicia el Festival de las Aves, en la zona de La Mancha.

Pero, además, se cuenta también la zona de ríos, como es el Descabezadero muy cerca de Xalapa, apenas a 15 minutos, uno de los más visitados en temporada de calor.