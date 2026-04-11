Retienen a alcalde de Santiago Tuxtla tras reporte de hombres armados en Monte Magno

abril 11, 2026

Redacción/Xalapa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron un operativo en el fraccionamiento Monte Magno, en esta ciudad, donde fue retenido momentáneamente el alcalde de Santiago Tuxtla, Noé Domínguez Cadena, quien se encontraba acompañado de personas armadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización policiaca se originó tras una llamada al número de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de hombres armados a bordo de dos camionetas en la zona residencial, lo que generó alarma entre vecinos.

Al arribar al sitio, los policías estatales interceptaron las unidades y procedieron a realizar una inspección; sin embargo, los escoltas del edil no habrían mostrado de inmediato la documentación que acreditara la portación legal de armas, lo que derivó en un momento de tensión.

Durante la revisión se registró un conato de enfrentamiento entre uno de los escoltas y un elemento estatal, situación que fue controlada sin que se reportaran personas lesionadas.

Versiones señalan que el alcalde inicialmente se habría negado a identificarse, lo que contribuyó a tensar el ambiente durante el operativo.

Tras verificar la identidad del munícipe y la legalidad de las armas, las autoridades permitieron que continuaran su camino, sin que se reportaran personas detenidas.

El hecho provocó una fuerte movilización policiaca y el cierre momentáneo de vialidades en el fraccionamiento Monte Magno, generando expectación entre habitantes de la zona.

Por su parte, autoridades estatales señalaron que se trató de un procedimiento preventivo derivado de un reporte ciudadano, e hicieron un llamado a funcionarios públicos a colaborar con las corporaciones de seguridad para evitar este tipo de incidentes.

En tanto, el propio alcalde negó haber sido detenido y aseguró que la información difundida forma parte de desinformación en su contra.