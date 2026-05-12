«Pagos a cuentagotas son un insulto»: extrabajadores de SSP bloquean centro de Xalapa

«Pagos a cuentagotas son un insulto»: extrabajadores de SSP bloquean centro de Xalapa

mayo 12, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Por enésima vez en lo que va del año, la calle Juan de la Luz Enríquez fue bloqueada por extrabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y familiares de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica–Tihuatlán–Coatzintla.

Los manifestantes denunciaron que el Gobierno del Estado ha incumplido los acuerdos de liquidación, entregando depósitos que calificaron como «insignificantes».

Óscar Juárez Téllez, representante del movimiento, señaló que, tras siete años de litigios y múltiples mesas de diálogo, la paciencia de los afectados se ha agotado.

Denunciaron que las autoridades han realizado depósitos parciales de apenas 20 mil pesos, cuando existen casos donde los adeudos por años de servicio superan el millón de pesos.

“Ya no queremos promesas ni más mesas de diálogo, queremos pagos justos y completos», sentenciaron mientras exhibían lonas con mensajes dirigidos a las autoridades.

Además del reclamo económico, los inconformes señalaron la dilación en las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), acusando una omisión deliberada para no destrabar los pagos pendientes.

Durante la movilización, subrayaron que su lucha no es política, sino por el derecho de trabajadores y viudas que quedaron en la indefensión desde la desaparición de la corporación intermunicipal.

Los manifestantes advirtieron que, de no recibir una solución definitiva en lugar de pagos fragmentados, radicalizarán sus acciones en los próximos días, pues consideran que el esquema de pagos «a cuentagotas» es una táctica para prolongar un conflicto que debió resolverse hace años.