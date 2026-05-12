Carnicerías registran incremento de precios pero lo mantienen con sus clientes

Carnicerías registran incremento de precios pero lo mantienen con sus clientes

mayo 12, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En el mercado Jáuregui, tablajeros reportan un aumento ligero en el precio de la carne de res durante las últimas semanas, un comportamiento que, aseguran, es común en esta temporada.

Erick Bonilla Velázquez, comerciante del lugar, explicó que el alza ha sido mínima hasta ahora.

«Por el momento ha estado subiendo, pero poquito, realmente es poco”, señaló.

Detalló que el incremento se refleja principalmente en la media res, con variaciones de entre uno y dos pesos,“en medias reses sube un peso, dos pesos por el momento”.

A pesar de este ajuste, los vendedores han optado por mantener los precios al consumidor final.

«Nosotros mantenemos los mismos precios en lo que es la res”, indicó, con el objetivo de no afectar de inmediato a los clientes y mantener la preferencia por comprar en el mercado tradicional.

Sin embargo, advirtió que existe preocupación de que el costo continúe al alza en las próximas semanas.

“Esperemos que no siga subiendo, porque puede llegar a 10, 15 pesos”, comentó.