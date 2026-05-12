Alvarado invita a sus fiestas tradicionales y descarta contaminación por hidrocarburo

Alvarado invita a sus fiestas tradicionales y descarta contaminación por hidrocarburo

mayo 12, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El municipio de Alvarado se encuentra libre de presencia de hidrocarburos, por lo que existen condiciones seguras para la realización del Festival del Tradicional Arroz a la Tumbada y la presentación de las Cruces de Mayo, aseguró el alcalde Alberto Ángel Cobos Márquez.

En entrevista, el edil destacó que tras la atención coordinada con autoridades estatales y federales, la situación quedó controlada.

“Hoy en día podremos descartar cualquier presencia de hidrocarburo como tal. Tenemos una guardia permanente que está trabajando de la mano con Capitanía de Puerto y Secretaría de Marina”, afirmó.

En ese sentido, invitó a la población a visitar el municipio y consumir productos locales con confianza.

“Todo, literalmente, se hace bajo estrictas normas de higiene y sanidad”, señaló, al tiempo que destacó que pescados, mariscos y alimentos cuentan con inspección sanitaria.

Sobre las actividades, detalló que el programa contempla eventos culturales y religiosos durante mayo, incluyendo las Cruces de Mayo, una tradición con casi cinco décadas de historia en el municipio.

“Es un evento netamente religioso, cultural, pero que envuelve una parte muy bonita: folclor, danzón, tradición, son, festividad”, expresó.

Asimismo, informó que el cierre será con el tradicional Arroz a la Tumbada, donde se espera una importante participación.

“Van a ser aproximadamente unas 15 toneladas de arroz estamos esperando aproximadamente unas 20 mil personas”, indicó.

El alcalde subrayó que estas festividades no solo fortalecen la identidad cultural, sino que también generan beneficios económicos para la población.

“Desde la persona que va y compra la artesanía, el dulce, que va y gasta en los restaurantes todo el pueblo sale beneficiado”, dijo.