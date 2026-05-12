Campesinos de Veracruz reparan puentes para salvar su cosecha

mayo 12, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Con recursos propios, cooperación y trabajo comunitario, productores de las localidades de Troncones (Misantla), El Pital (San Rafael) e Isla de Chapachapa (Nautla) lograron rehabilitar un puente clave para el paso de maquinaria y vehículos de carga, tras años de abandono institucional.

A pesar del esfuerzo colectivo, los agricultores denunciaron que el sistema de caminos sacacosechas sigue en condiciones críticas, poniendo en riesgo la economía de la región.

El tramo afectado se ubica al margen izquierdo del río Filobobos. Salvador Fernández, productor de El Pital, explicó que el deterioro de las vías impacta directamente a más de 80 familias que dependen del traslado de cítricos y maíz.

Sinceramente están muy deteriorados y esto nos perjudica para sacar nuestros productos; de ellos dependemos muchas familias y son casi 8 kilómetros lo que se está pidiendo», señaló.

Por su parte, la productora Josefina Arenas Martínez hizo un llamado a la administración estatal, en busca de que sean atendidas sus demandas.

“Se le pide a la gobernadora Rocío Nahle que nos apoye con los arreglos de los caminos sacacosechas, porque sí están feos y nos cuesta trabajo sacar la producción”.

Los afectados detallaron que, aunque ya repararon el puente prioritario, aún quedan pendientes 5.1 kilómetros hacia la carretera Troncones-La Reforma y 2.7 kilómetros del tramo hacia Isla de Chapachapa.