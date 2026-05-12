Veracruz respalda decisión de terminar clase el 15 de julio

mayo 12, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.-Tras la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el Gobierno

de Veracruz anunció que la entidad concluirá el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 15 de julio, tal como lo marcaba el calendario escolar original.

En la página de la Secretaría de Educación, se dio a conocer que esta decisión deriva de los acuerdos establecidos en la Primera Reunión Nacional Plenaria que se llevó a cabo el lunes entre las autoridades nacionales y los secretarios de educación de las 32 entidades federativas.

“El objetivo principal es garantizar que las y los estudiantes concluyan adecuadamente sus planes y programas de estudio, considerando el impacto regional cuando así lo determinen las autoridades”.

Hay que recordar que el pasado jueves las autoridades educativas, en voz de Mario Delgado, dio a conocer que derivado de las condiciones climáticas y la fiesta deportiva del Mundial de Fútbol que se celebrará entre los meses de junio y julio.

De acuerdo al primer anunció la fecha de culminación del ciclo escolar era el 5 de junio y el regreso al ciclo escolar 2026-2027 a finales de agosto, es decir, más de 80 días de periodo de receso, con dos semanas de regularización.

Ante el rechazo de esta medida por parte de padres de familia y trabajadores de la educación, se determinó dejar el calendario original con finalización el 15 de julio.