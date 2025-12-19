Navidad cálida se prevé en Veracruz, según los pronósticos

diciembre 19, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Navidad en Veracruz se prevé con temperaturas por arriba de lo normal, sin presencia de frío intenso, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para la última semana de diciembre.

La jefa de Hidrometeorología de Conagua, Jessica Luna Lagunes, informó que del 24 al 30 de diciembre se esperan anomalías positivas de temperatura, lo que apunta a un ambiente templado a cálido, especialmente durante el día.

“No se está previendo una condición invernal marcada; al contrario, se observa un invierno cálido para esos días”, señaló.

Aunque aún se prevé el paso de algunos frentes fríos, estos no generarían descensos pronunciados de temperatura. Para inicios de enero, el clima regresaría a condiciones más acordes con la temporada.