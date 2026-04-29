Realizan jornada “Enchúlame la Silla” en el parque Juárez para apoyar a personas con discapacidad

Realizan jornada “Enchúlame la Silla” en el parque Juárez para apoyar a personas con discapacidad

abril 29, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

En el parque Juárez se lleva a cabo la jornada “Enchúlame la Silla”, una iniciativa impulsada por el Club Rotario Manantiales, en coordinación con el Ayuntamiento y patrocinadores, con el objetivo de reparar sillas de ruedas a bajo costo para personas que lo necesitan.

La presidenta del club, Marta Lorena Pérez Capín, explicó que esta actividad busca apoyar a la población que no cuenta con recursos suficientes para dar mantenimiento a sus equipos.

“Esta actividad se llama ‘Enchúlame la Silla’ y se trata de arreglar las sillas de ruedas de la población a bajo costo”, señaló.

Detalló que los trabajos incluyen desde ajustes básicos hasta cambios completos de piezas como llantas, baleros y frenos.

“Se les arreglan las sillas, se les dejan como nuevas para que la gente pueda seguirlas usando”, indicó.

El costo de reparación va de 50 a 500 pesos, dependiendo del estado de la silla, lo cual representa un ahorro significativo.

“El costo aproximado fuera es como de mil y tantos, pero aquí básicamente se les cobra el trabajo”, agregó.

Además, destacó que quienes realizan las reparaciones son personas con discapacidad, lo que también genera una oportunidad laboral.

“Todos los que trabajan son gente discapacitada, ellos son los que arreglan las sillas”, comentó.

La jornada se realiza del 28 al 30 de abril, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con la meta de atender alrededor de 90 sillas de ruedas.